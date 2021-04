Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Republica Moldova și-a ascuns actele false in șosete și s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost descoperit de polițiștii de frontiera. Oamenii legii au identificat doua pasapoarte biometrice cu insemnele autoritatilor din tara vecina, care s-au dovedit a fi false, informeaza, miercuri,…

- ​Facebook a anunțat ca a eliminat aproximativ 100 de conturi ce au fost create de hackeri sprijiniți de autoritațile chineze care voiau sa spioneze membri ai minoritații uigure din afara Chinei. Hackerii au țintit conturile a 500 de uiguri din țari precum Turcia, SUA, Australia și Canada și pentru asta…

- Alte 1635 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 7 cazuri sunt de import (1-Bulgaria, 1-Cehia, 1-Egipt, 1-Germania, 1-Romania, 1-Spania, 1-Turcia).

- Alte 1896 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 10 cazuri sunt de import (2-Cehia, 2-Italia, 2-Ucraina, 1-Romania, 1-Rusia, 1-Spania, 1-Turcia). Numarul total teste efectuate – 5341, dintre care 4919 primare și 422 repetate.…

- Turcii vin la Dabuleni si Segarcea. Nu pentru a cumpara celebrii pepeni de Dabuleni sau a degusta din vinul de Segarcea, ci pentru a aduce autobuze electrice, o premiera pentru cele doua orase doljene. Asta daca si licitatiile demarate de autoritatile locale si aflate in derulare vor avea finalitate.…

- Un tanar, in varsta de 23 de ani a fost reținut de poliția de frontiera, in timp ce incerca sa paraseasca Republica Moldova, avand asupra sa acte false. In cadrul audierilor, tanarul declarat ca a platit suma de 200 de euro pentru o carte de identitate romanesca si un certificat de nastere romanesc.

- Alte 291 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 1 caz este de import (Turcia). Numarul total teste efectuate – 1191, dintre care 1109 primare și 82 repetate. Bilanțul cazurilor de COVID-19 in țara noastra a ajuns la 159 804. Din…

- Cutia era ingropata din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, asa ca cei care au gasit-o au avut nevoie de lopeti si munca fizica pentru a o scoate la lumina. Interiorul a fost conservat perfect iar obiectele nu aveau urme de degradare din cauza trecerii timpului.Cufarul metalic i-a apartinut unui…