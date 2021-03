Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheroghita, a afirmat, marti seara, ca un interval de 4-8 saptamani este „rezonabil” pentru reluarea schemei de vaccinare pentru o persoana care decide sa refuze rapelul cu serul AstraZeneca. „Schema recomandata de vaccinare sugereaza cat se poate…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunta ca 49.386 persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore. Numarul este in ușoara scadere fața de ziua precedenta, cand au fost imunizate 49.911 persoane. Din cele 49.386 persoane imunizate…

- Barbatul de 47 de ani s-a vaccinat pe data de 28 februarie, dimineața, intr-un centru de vaccinare din Tg Jiu. Nu se știa cu probleme medicale și era fratele unui cunoscut medic din municipiu. El ar fi fost vaccinat cu o doza AstraZeneca din lotul cu probleme AVZB2856, potrivit unor surse citate de…

- 48.200 de persoane au fost vaccinate anti-COVID, in ultimele 24 de ore, conform datelor transmise marți seara de Comitetul de coordonare a vaccinarii. In ultimele 24 de ore, au fost vaccinate anti-COVID 48.200 de persoane, din care 5.901 cu cea de a doua doza. Dintre acestea, 35.924 au fost vaccinate…

- Miercuri, 3 martie, a fost efectuat vaccinul cu numarul 1.000.000 in Romania. Campania de vaccinare in masa a populației țarii a inceput oficial pe 27 decembrie 2020. „Va fi vaccinata persoana cu numarul 1.000.000”, a anuntat marti coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita.…

- Vaccinul va incepe sa fie administrat de luni, in 180 de noi cabinete de vaccinare amenajate in ultimele zile. Perioada pentru care se pot face in prezent programari este intre 15 februarie și 6 martie, fiind disponibile 10.800 de locuri pe zi. Romania a depașit inca de ieri pragul de 1 milion de doze…

- Veste buna pentru milioane de cetațeni! Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, a anunțat cand va fi disponibil cel de-al treilea vaccin anti-Covid-19, AstraZeneca. Serul produs de compania farmaceutica AstraZeneca in colaborare cu Universitatea Oxford este așteptat de mulți romani, dar și…