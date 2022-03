Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care se afla baut la volan si a refuzat sa opreasca autoturismul la semnalul politistilor, ce efectuau un control in trafic in comuna Vulpeni, a fost retinut dupa ce a fost urmarit si oprit pe un drum agricol, a informat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean…

- Nr. 54169 din 9 Martie 2022 BULETIN DE PRESA Nu a oprit la semnalul politistilor La data de 8 martie a.c., in jurul orei 21:30, in cadrul unui filtru rutier, politistii din cadrul Politiei Municipiului Fetesti au efectuat semnal de oprire unui autoturism care circula pe DN3A, din directia Fetesti catre…

- Trei arme neletale supuse autorizarii și 20 de cartușe de muniție letala, deținute ilegal, au fost ridicate de polițiști, in urma unor percheziții desfașurate la persoane banuite de nerespectarea regimului armelor și munițiilor. La data de 12 februarie, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe…

- Ieri, 10 februarie 2022, polițiștii din Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața barbatul de 31 de ani, din Blaj, care este cercetat pentru conducere sub influența bauturilor alcoolice și conducere fara permis. In cursul zilei de azi, 11 februarie 2022, reținutul va fi prezentat Parchetului…

- Polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au dispus reținerea pentru 24 de ore a tanarului de 20 de ani din Baia Mare, care, in noaptea de sambata spre duminica nu a respectat semnalele regulamentare de oprire efectuate de polițiștii rutieri și a determinat urmarirea acestuia in trafic. Poliția Municipiului…

- Un barbat de 38 de ani din Sighetu Marmației a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii specializați in investigații criminale pentru comiterea infracțiunii de tentativa la talharie calificata. In fapt, la data de 26 ianuarie a.c., polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați prin apel 112 de…

- Ieri, 22 ianuarie 2022, in jurul orei 00.40, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș, in timp ce acționau pe strada Valea Frumoasei, din comuna Șugag, au efectuat semnalul regulamentar de oprire al unui autovehicul, dar conducatorul acestuia și-a continuat deplasarea. Polițiștii au pornit in urmarirea…

- Un barbat de 41 de ani din Craiova a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce oferea mita 5.000 lei unui echipaj de politie rutiera pentru a nu i se intocmi actele de constatare a infractiunii de conducere sub influenta bauturilor alcoolice, potrivit Agerpres.…