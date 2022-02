Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 50 de autovehicule au fost imobilizate și aproximativ 100 de permise de conducere au fost reținute, in urma unei acțiuni derulate de Direcția Rutiera – I.G.P.R., in județul Suceava, in perioada 31 ianuarie – 7 februarie a.c., pentru asigurarea unui climat de siguranța publica și rutiera. Poliția…

- Duminica, 13 februarie a.c., polițiștii din Baia Mare au fost sesizați de o femeie de 54 de ani despre faptul ca soțul ei, ROMAN GHEORGHE, in varsta de 61 de ani, a plecat voluntar de la domiciliu in aceeași zi, in jurul orei 14.00, și nu s-a mai intors pana in prezent. Semnalmente: inalțime 1,65 […]…

- O femeie de 35 de ani din județul Vaslui a murit dupa ce a fost injunghiata, vineri seara, in inima, anunța Mediafax. Potrivit Ambulanței Vaslui, medicii au fost anunțați despre o femeie de 35 de ani din Zorleni cu plaga injunghiata toracica, in stare grava.Femeia a fost declarata moarta,…

- Un minor in varsta de 16 ani, din municipiul Bacau, este cautat de politisti dupa ce a fost dat disparut de familie. Purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, Catalina Paduraru, a declarat ca baiatul ar fi plecat de acasa pe 2 ianuarie si nu s-a mai... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Secția de Poliție Rurala Zarnești a fost sesizata, la data de 03 ianuarie 2022, de catre o femeie din localitatea Cristian, județul Brașov, cu privire la faptul ca bunicul sau, in varsta de 80 ani a plecat de la domiciliul sau, la aceeași data și nu a revenit pana in prezent. Semnalmente: inalțime…

- Miercuri, 29 decembrie, ora 10.00, o patrula din cadrul Secției 11 Poliție Rurala Pojorata a oprit pentru control pe DJ 175 din comuna Pojorata, autoutilitara condusa de un barbat din comuna Fundu-Moldovei, care transporta material lemnos, lemn foc specia mesteacan, de diferite diametre și lungimi.…

- Anul acesta a fost, cu siguranța, unul al revenirii pentru piața muncii. Cu o medie de peste 30.000 de joburi noi și peste 1.000.000 de aplicari in fiecare luna pe eJobs.ro, cea mai mare platforma de recrutare din Romania, 2021 a fost mai mult decat propice pentru schimbarile profesionale. De la inceputul…

- Poliția Suceava a atras atenția asupra pericolului folosirii artificiilor și petardelor de catre copii. „In ciuda recomandarilor polițiștilor, in fiecare an adulți, dar in special copii, cad victime ale uzului neutorizat de materiale pirotechnice, multe dintre ele cumparate chiar de catre parinți sau…