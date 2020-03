Un bărbat din Ploiești, recent întors din Germania, a mințit medicii spunând că nu a fost plecat Un barbat din Ploiești recent intors din Germania a mintit medicii spunand ca nu a fost plecat din țara. Barbatul a mers la spital cu simptome de viroza, transmite Mediafax. Potrivit IJP Prahova, un reprezentant al unui spital din Ploiești a alertat polițiștii dupa ce un barbat s-a prezentat cu simptome specifice virozei și nu le-a spus medicilor ca a fost plecat in Germania. Dupa verificari s-a stabilit ca barbatul in varsta de 62 de ani a fost in Germania și a revenit in țara in 16 martie. Pe numele acestuia a fost deschis un dosar pentru omisiunea declararii unor informații și a fost inștiințata… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Ploiești recent intors din Germania a mintit medicii spunand ca nu a fost plecat din țara. Barbatul a mers la spital cu simptome de viroza.Citește și: Streinu Cercel solicita convocarea CSAT: 'E momentul ca președintele Romaniei sa se implice in mod direct. Nu mai avem timp'…

- V. Stoica Responsabilii cu comunicarea evoluției cazurilor de coronavirus in Romania vor da publicitații o singura raportare in fiecare zi, renunțandu-se la varianta inițiala, in care se ofereau informații actualizate de doua ori pe zi. Asadar, potrivit datelor facute publice ieri, la ora 13.00, de…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Iasi sustine ca medicul oncolog Lucian Miron, recent diagnosticat cu Covid-19, a mers la spital, inainte de a afla ca este infectat, deși ar fi trebuit sa stea in carantina, așa cum prevad toate regulile de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2. Medicul Lucian…

- O femeie de 73 de ani din judetul Buzau, care s-a intors recent din Rimini, Italia, si care prezinta febra si varsaturi, a fost transportata, duminica seara, cu izoleta la spital. Medicii vor face analize pentru a vedea daca este infectata cu COVID-19.

- Prima suspiciune de infectare cu coronavirus a fost anuntata la Calarasi de catre Directia de Sanatate Publica. Pacientul este din municipiul Calarasi si prezinta tuse si dureri in gat. S-a intors in tara din Italia in urma cu 14 zile dintr-o zona care ulterior a fost declarata focar. Este vorba despre…

- Prima suspiciune de infectare cu coronavirus a fost anuntata la Calarasi de catre Directia de Sanatate Publica. Pacientul este din municipiul Calarasi si prezinta tuse si dureri in gat. S-a intors in tara din Italia in urma cu 14 zile dintr-o zona care ulterior a fost declarata focar.

- Alerta in comunitatea de romi de la Mironu, comuna Valea Moldovei, judetul Suceava. Aproximativ 300 de persoane s-au intors in weekend din Italia de frica noului coronavirus. Primarul sustine ca a informat Directia de Sanatate Publica Suceava.

- Toți cei șapte medici de la UPU Bacau și-au scris demisiile, miercuri, dupa ce doctorul care s-a ocupat de cazul studentului de 24 de ani, intors din China, suspectat ca este infectat cu coronavirus, a fost amendat de DSP pentru ca informația a ajuns mai intai la presa și apoi la autoritați, scrie…