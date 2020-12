Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit la o casa de schimb valutar din municipiul Ploiesti dupa ce un barbat a aruncat cu motorina pe geamurile unitatii, apoi a dat foc.Potrivit ISU Prahova, in interiorul casei de schimb valutar erau doua femei. Din fericire, acestea nu au fost ranite.La fata locului s au deplasat…

- Pompierii ISU Prahova au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un sediu de firma de pe strada Cuza Voda din Ploiesti, in jurul orei 11:30. Sosite la fata locului, echipajele de pompieri au constatat ca focul era stins de angajatii societatii, dar si ca incendiul…

- Un barbat de 39 de ani a produs un accident, duminica, pe o strada din Brașov, iar apoi l-a agresat pe șoferul nevinovat, care a ajuns la spital pentru ingrijiri medicale. Polițiștii au stabilit ca agresorul era baut și au suspiciunea ca era și drogat, informeaza Mediafax.Potrivit Poliției…

- Jaf la o casa de schimb valutar din orasul Brașov, miercuri dimineața. Un barbat a amenințat angajata societații și a furat bani.Dispeceratul Secției 1 Poliție Brașov a fost sesizat ca la o casa de schimb valutar din municipiul Brașov a avut loc o talharie. La fața locului au fost mobilizate,…

- Un barbat de 60 de ani a murit intr-un accident auto provocat de un șofer beat. Polițiștii au stabilit ca mașina in care se afla victima a fost lovita de o autoutilitare intrata pe contrasens. Inițial, șoferul autoutilitarei a plecat de la fața locului, dar apoi a revenit.Potrivit Inspectoratului…

Un barbat din județul Mureș a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii bistrițeni