Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie intr-o gospodarie din raionul Hincești. Duminica, un barbat a ars in propria locuința, in urma izbucnirii unui incendiu. Informația a fost confirmata de ofițerul superior de presa al IP Hincești, Cristina Vicol.

- Pompierii au intervenit noaptea trecuta pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuinta din localitatea vasluiana Ghermanesti. Proprietara casei, o femeie de 86 de ani, se deplasa greu si nu a reusit sa plece la timp din calea flacarilor, fiind gasita carbonizata in casa.

- Tragedie fara margini intr-o localitate din Tulcea, acolo unde un barbat in varsta de 72 de ani a ars de viu in propria locuința. Potrivit primelor detalii, pompierii ajunși la fața locului au declarat ca cel mai probabil cauza exploziei, urmata de un incendiu ar fi de la acumularea de gaze a unei butelii.

- Tragedie fara margini in Iași, acolo unde un barbat in varsta de 58 ani a fost spulberat de un șofer vitezoman in varsta de 19 ani. Conducatorul auto abia ce iși luase permisul de conducere și gonea pe strazi cu peste 100km/h in momentul in care s-a petrecut accidentul, potrivit martorilor.

- Un restaurant tip fast-food a fost aproape sa fie distrus de un incendiu izbucnit in noaptea de marți spre miercuri, in zona de sud a Ploieștiului. "Azi - noapte, in jurul orei 00:12, in Piața 1 Decembrie din municipiul Ploiești a izbucnit un incendiu la un fast food. La sosirea echipajelor…

- Un barbat s-a intoxicat cu fum si a murit, luni dimineata, in urma unui incendiu pornit de la o lumanare lasata nesupravegheata, care a cuprins o casa din localitatea Bistrita Bargaului, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud, potrivit Agerpres. Incendiul…

- Tragedie in Macedonia de Nord! Un incendiu a cuprins un spital din nord-vestul tarii și a ucis cel puțin 10 pacienți. Bilanțul ar putea crește pentru ca au fost raportate și persoane ranite. Flacarile au izbucnit in urma unei explozii care a avut loc la o unitate pentru bolnavi cu Covid, in Tetovo.…

- Un barbat de 60 de ani si-a pierdut viata intr-un incendiu produs la o locuința din localitatea Vadu Sapat. Incendiul se manifesta la intreaga locuinta pe o suprafața de aproximativ 30 mp. Trupul barbatului a fost gasit carbonizat de catre echipajele de pompieri. La fata locului s au deplasat 2 mașini…