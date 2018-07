Un bărbat din Pitești și-a forțat concubina să se prostitueze. Femeia l-a reclamat la Poliție Un barbat din Pitești și-a forțat concubina sa se prostitueze pentru a face rost de bani. Mai mult, individul o snopea in bataie și o trimitea sa se culce cu alți barbați. Satula de umilințe, femeia a depus o plangere impotriva iubitului ei care a fost reținut de polițiști pentru proxenetism. Timp de cinci ani, barbatul și-a batut concubina pentru a o obliga sa se culce cu alți barbați. Clienții ii gasea pe strada Depozitelor din Pitești, scrie sursata.ro . Femeia nu a mai suportat chinul și a mers la Poliție, unde a depus o plangere impotriva concubinului sau. Ancheta a fost preluata de polițiștii… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

