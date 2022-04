Stiri pe aceeasi tema

- Un traficant de migranți a incercat sa fuga de polițiștii care l-au oprit in trafic, sambata, in Timișoara, luand-ul pe unul dintre agenți pe capota mașinii, preț de cațiva metri, potrivit Opinia Timișoarei. Polițiștii aveau informații ca acesta transporta mai mulți migranți in mașina sa. Suspectul…

- Polițiștii clujeni mai au o sarcina. Aceea de a cauta persoanele care incendiaza vegetația. Aceste cautari nu sunt pedestre, ci aeriene. Oamenii legii se folosesc de drone, chiar cu termoviziune, pentru a-i depista pe cei care dau foc vegetației apoi flacarile scapa de sub control și pot ajunge in localitați.…

- Politistii din Dambovita au mers pana in Germania si Marea Britanie pentru a-i prinde pe membrii unei temute grupari de proxeneti. In total au fost facute 42 de perchezitii, atat in tara cat si in strainatate, iar 22 de persoane au fost duse la audieri.

- La data de 9 martie 2022, in jurul orei 15.00, polițiștii Biroului de Ordine Publica, din cadrul Poliției Municipiului Aiud, au prins, in flagrant delict, doi barbați, de 45 și 47 de ani, din localitatea Garbova de Jos, in timp ce sustrageau un panou metalic, de protecție, care era amplasat la capatul…

- CARANSEBEȘ – A tras cu arma in direcția mai multor tineri. Polițiștii au gasit asupra sa un pistol, celalalt il avea in mașina. Și nici macar nu avea autorizația sa le dețina sau sa le foloseasca! Un scandal a tulburat liniștea cartierului Pipirig din municipiul Caransebeș, soldat cu focuri de arma.…

- Ieri, 15 februarie a.c., in intervalul orar 08.00-11.00, polițiștii Serviciului Rutier au executat o acțiune pe linia transportului rutier de persoane pe D.N. 18 și D.J. 187, Poienile de Sub Munte-Vișeu de Sus. In urma activitaților desfașurate polițiștii au controlat peste 30 de autovehicule, fiind…

- Un șofer din Vrancea a fost depistat sub influența bauturilor alcoolice in timp ce conducea. Oamenii legii i-au facut semna sa traga pe dreapta, insa barbatul a refuzat. Intr-un final, acesta a fost prins, insa gestul lui i-a lasat cu gura cascata pe agenți. Ce alcoolemie avea șoferul Polițiștii din…

- Un barbat și-a injunghiat mortal soția, iar mai apoi, a parasit domiciliu din municipiul Giurgiu. Poliția orașului Giurgiu a fost sesizata, joi seara, de catre o femeie, ca o ruda a sa, de 35 de ani, a fost injunghiata la gat de catre soț. La fața locului au intervenit medicii, dar din pacate, aceștia…