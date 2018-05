Un bărbat din Petroşani a furat o sută de relee utilizate la calea ferată Potrivit unui comunicat de presa, de joi al Inspectoratului de Politie al judetului Hunedoara, politistii Serviciului Transporturi Feroviare Hunedoara au retinut pentru 24 de ore un barbat de 36 de ani, din municipiul Petrosani, care in noptile de 27 spre 28 aprilie si 29 spre 30 aprilie a sustras peste o suta de relee utilizate la calea ferata, dintr-un laborator din Petrosani unde se aflau pentru verificari si reparatii. Prejudiciul cauzat se ridica la suma de peste 27.000 de lei. In acest caz a fost intocmit dosar de cercetare penala pentru furt calificat, iar vineri barbatul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

