Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean roman va raspunde in fața instanței regionale din Darmstadt, Germania, fiind acuzat ca si-a ucis un conational in bataie, a scris echo-online.de.Potrivit rechizitoriului citat de presa germana, intre doi muncitori romani, Ionel T, 40 de ani, și Aurel D, 46 de ani, angajați la centrul de…

- Bataie in plina strada Sambata Mare in comuna Vișina Noua, din județul Olt. Persoanejele principale ale altercației sunt primarul și inca un localnic. Motivul altercației ar fi ca edilul a primit vești de la cațiva oameni din comuna ca se face o acțiune umanitara despre care nu știa și pe care o considera…

- Tanarul din Craiova care a omorat in bataie un batran pe motiv ca acesta traversa prea incet strada a fost pentru zece zile in arestul Politiei Gorj. Individul face parte dintr-o grupare care cu doi ani in urma isi facea de cap prin parcarile din Tar...

- Ziarul Unirea Patru ani și jumatate de inchisoare pentru un barbat care și-a omorat tatal in bataie Tribunalul Alba a reținut circumstanța atenuanta a provocarii Tribunalul Alba a condamnat un barbat la pedeapsa de 4 ani și 6 luni de inchisoare cu executare pentru violența in familie in modalitatea…

- Un barbat de 77 de ani a ignorat starea de urgența din Spania din cauza pandemiei de coronavirus și a ieșit din casa ca sa caute pokemoni! S-a ales cu o amenda serioasa din partea poliției. Acesta a fost gasit de poliția spaniola plimbandu-se nestingherit pe strazile din cartierul Aluche din Madrid,…

- Un barbat in varsta de 38 de ani din Nigeria a fost arestat dupa o crima oribila. Bamidele Olajide, care locuia in Lagos, a fost arestat de autoritatile nigeriene dupa ce si-a ucis in bataie fiul in varsta de doar 5 ani.

- Un barbat in varsta de 78 de ani, din Smeeni, și-a gasit sfarșitul dupa ce ar fi stat de vorba mai mult decat trebuia cu concubina unui consatean. Autorul omorului a fost reținut. In ultima vreme, septuagenarul mergea acasa la un localnic pentru a discuta cu partenera acestuia, o femeie cu 39 de ani…

- Crima odioasa s-a petrecut la o ferma in apropiere de localitatea de frontiera Turnu.Un barbat care lucra la o ferma din apropierea... The post Crima care cutremura vestul tarii! Barbat omorat in bataie de indivizi necunoscuti! appeared first on Renasterea banateana .