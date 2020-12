Stiri pe aceeasi tema

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Investigare a Criminalitatii Economice au facut perchezitii in Capitala intr-un dosar de inselaciune in care un barbat care se prezenta ca fiind broker bursier ar fi convins o persoana sa “investeasca” suma de…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au retinut o femeie si un barbat, in varsta de 28, respectiv 34 de ani, banuiti ca ar fi incercat sa vanda unei persoane o replica a unui ceas, pretinzand ca este ceas de lux.

- Un tanar din Balți, cautat de oamenii legii pentru trecerea ilegala a frontiereri, a fost reținut. Acesta a evitat o perioada lunga de timp sa se prezinte in fața autoritaților pentru a fi audiat. Dupa reținere, tanarul a fost escortat la Procuratura raionului Soroca.

- Un barbat in varsta de 34 de ani, condamnat in Italia pentru viol si complicitate la sustragerea de bunuri, care era dat in urmarire, a fost prins de politistii din Olt, potrivit news.ro.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Olt, politistii din cadrul Serviciului Investigatii…

- Un barbat in varsta de 24 de ani, anunțat in cautare pentru escrocherie, furt și pastrarea drogurilor in proporții deosebit de mari, a fost reținut de polițiști.Invinuitul a fost anunțat in cautare de Inspectoratul de Poliție Soroca, in iunie 2020.

- Un barbat de 28 de ani, anuntat de CNA in cautare pentru comiterea traficului de influenta, a fost reținut la punctul de control al Aeroportului International Chisinau de catre angajatii Inspectoratului general al politiei de frontiera.