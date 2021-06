Un barbat din Neamț a ajuns cu insuficiența renala severa la spital dupa ce, timp de un an, a luat pastile antiinflamatorii preventiv anti-COVID. Barbatul are 52 de ani și, de doua zile, a fost transferat pe secția de Nefrologie a Spitalului Clinic Constantin Ion Parhon din Iași. El risca sa nu-și recupereze niciodata funcția […] The post Un barbat din Neamț, grave probleme de sanatate dupa ce a luat un an medicamente. A vrut sa previna infecția cu Covid-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .