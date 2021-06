Stiri pe aceeasi tema

- Avertizarea hidrologica de marți 15 iunie, a fost actualizata – ne informeaza Administrația Bazinala de Apa (ABA) Siret, din Bacau. Astfel, avertizarea ramane valabila in intervalul 17.06.2021, ora 11:00 – 18.06.2021, ora 24:00, pe raurile din bazinele hidrografice: – Siret – afluenții mici aferenți…

- La loc comanda cu Spitalul Clinic de Ortopedie „Foisor”, transformat peste noapte, in urma cu o luna, in spital COVID. Zero pacienti cu COVID la Spitalul Foisor , DSP Bucuresti a acordat Spitalului un aviz de functionare cu caracter temporar, eliberat pe perioada starii de alerta. „In cursul zilei de…

- O femeie de 47 de ani din Botoșani a primit o noua șansa la viața dupa ce a fost operata de o tumora cerebrala de aproximativ 10 cm. Pacienta s-a prezentat in Spitalul de Neurochirurgie din Iași dupa ce a observant ca a inceput sa aiba mai multe migrene, dureri de cap foarte intense. Intervenția chirurgicala…

- "Mi-e greu sa ma exprim legat de realitațile din Botoșani. Declarația colegului meu, medicul Paul Șerban, nu pot sa o aprecize daca se impune sau nu (obligativitatea vaccinarii - n.r.). Doar 60-70% la nivel național acoperire vaccinala se va obține cu foarte multe eforturi, dar fara a fi nevoie de obligativitate.…

- Medicii de la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” au efectuat inca doua transplanturi de rinichi in urma prelevarii organelor de la un donator aflat in moarte cerebrala, a informat vineri, purtatorul de cuvant al institutiei, dr. Ionut Nistor. Potrivit sursei citate, in cursul noptii de joi spre vineri…

- In cursul nopții precedente, la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” au fost realizate doua transplanturi de rinichi in urma prelevarii organelor de la un donator aflat in moartecerebrala. Au fost efectuate transplanturile cu numarul 16 și 17 din acest an. Unul dintre primitori este un pacient in varsta…

- Un barbat depistat pozitiv și internat in șecția ATI in stare grava la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon”, a decis sa se externeze, susținand sus și tare ca nu crede in Covid. Medicii sunt sceptici in ceea ce privește șansele sale de supraviețuire. Un pacient pozitiv din Iași a plecat din ATI, susținand…

