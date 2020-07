Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din comuna Vanatori Neamț a gasit, sambata, in curtea casei, in timp ce facea sapaturi pentru branșarea la rețeaua de apa, mai multe grenade din Al Doilea Rzaboi Mondial. Muniția a fost ridicata de angajații ISU, relateaza Mediafax.Citește și: Accident rutier teribil in Prahova:…

- TRAGIC Caz socant la Zorleni, unde un barbat de 64 de ani s-a spanzurat ieri dupa amiaza, de un copac, chiar in curtea casei sale! Surprinzator, nimeni nu realizat ce-a facut acesta, descoperirea macabra fiind facuta chiar de un frate de-al sau. Nimeni din familie, nici sotia si nici fratii sai, nu…

- Accidentul s-a produs astazi, in timp ce victima incerca sa sudeze un gratar in curtea casei sale. Victima, in varsta de 35 de ani, din Bucșani, si-a gasit sfarsitul in urma unui accident stupid. In timp ce suda un gratar, in curtea casei sale, s-a electrocutat cu aparatul de sudura si a murit pe loc.…

- Un copil de doar 2 ani din raionul Ungheni a decedat dupa ce s-ar fi inecat in curtea casei. Potrivit poliției, minorul se juca in gospodarie, timp in care mama se ocupa de treburile casei. Aceasta l-ar fi lasat singur pe o perioada scurta de timp, iar cand s-a intors copilul deja nu era. Din cauza…

- Politistii din Mures au deschis o ancheta pentru uciderea ori vatamarea nou-nascutului de catre mama, in cazul mortii unui bebelus din localitatea Suplacu. Acesta a fost nascut intr-o toaleta din curtea casei, de unde a fost scos de pompieri, insa medicul nu a putut decat sa constate decesul.…

- Pompierii romascani au intervenit, joi, in localitatea Sculeni, pentru scoaterea unui barbat de 46 de ani, ramas blocat sub un copac cazut in curtea casei, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. "Prin apel la 112, in jurul orei 11,17, pompierii romascani au fost solicitati…

- Un apel la 112 a mobilizat echipajul pirotehnic din cadrul ISU Timiș pe strada Lavandei din Dumbravița, vineri seara. Conform dumbravitatv.ro, un cetațean a descoperit o grenada de mana defensiva in timp ce sapa prin curtea din fața casei. Dupa apelul la numarul unic pentru urgențe, la fața locului…

- Este fara doar și poate unul dintre cei mai indragiți de la noi. Dorian Popa a reușit sa-și construiasca o cariera de succes, dar iata ca anul acesta a terminat de construit și vila sa , iar piscina deja a fost inaugurata cu Selly.