Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Navodari, județul Constanța, a fost condamnat la inchisoare pentru poligamie, dupa ce s-a descoperit ca era casatorit cu trei femei. De asemenea, instanța a decis și anularea a doua certificate de casatorie.

- Karim Benzema, atacantul echipei de fotbal Real Madrid, a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare. Jucatorul a fost gasit vinovat de complicitate la tentativa de șantajare a lui Mathieu Valbuena, fostul sau coechipier de la naționala Franței. Pe deasupra, va avea de achitat o amenda de 75.000…

- Adda și Catalin Rizea formeaza unul dintre cele mai charismatice cupluri din showbiz. S-au cunoscut la mare, s-au indragostit unul de celalalt in ciuda temperamentelor diferite, s-au casatorit acum cinci ani și impreuna il au pe baiețelul lor Alex. Invitata la Podcastul lui Damian Draghici , Adda a…

- Fostul senator Dan Sova a fost condamnat miercuri de Curtea de Apel Bucuresti la patru inchisoare cu executare pentru trafic de influenta in dosarul “CET Govora”. De asemenea, fostul director al CET Govora Mihai Balan a primit trei ani de inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu. Este vorba despre…

- Sentinta definitiva in ”Dosarul Transalpina 2”: Omul de afaceri Nelu Iordache, condamnat la 6 ani de inchisoare Sentința definitiva in ”Dosarul Transalpina 2”. Curtea de Apel Bucuresti a decis, definitiv, condamnarea la 6 ani de inchisoare a omului de afaceri Nelu Iordache in dosarul privind modernizarea…

- Sef din Politia Locala Alba Iulia, condamnat la 6 luni de inchisoare dupa ce si-a agresat fosta sotie. Ce se intampla cu funcția sa Sef din Politia Locala Alba Iulia, condamnat la 6 luni de inchisoare dupa ce si-a agresat fosta sotie. Ce se intampla cu funcția sa Seful biroului ”Circulatia pe drumurile…

- Un politist din cadrul IPJ Vaslui, Nicu Mocanu, a fost condamnat pe 10 septembrie de Tribunalul Vaslui la cinci ani de inchisoare, pentru savarsirea mai multor infractiuni informatice, santaj si luare de mita. Agentul a fost pus sub acuzare dupa ce a incercat sa se razbune pe fosta sotie, cu care inca…

- Omul de afaceri Nelu Iordache a fost condamnat, miercuri, de Curtea de Apel Bucuești, la 11 ani și 9 luni de inchisoare in dosarul autostrazii Nadlac- Arad. Decizia este definitiva. In prima instanța, Tribunalul București l-a condamnat la 6 ani și 3 luni de inchisoare cu executare pentru mai multe infracțiuni,…