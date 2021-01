Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost arestat preventiv, vineri, intr-un dosar de trafic de droguri de risc si mare risc, dupa ce anchetatorii au gasit la domiciliul sau aproape 100 de grame de amfetamina si cannabis, se arata intr-un comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Mures, informeaza Agerpres.…

- Noua persoane au fost conduse pentru audieri de catre procurorii DIICOT Timisoara, in urma a 11 perchezitii domiciliare care au avut loc, miercuri dimineata, la locuintele unor suspecti de trafic de droguri de risc si de mare risc. In urma perchezitiilor, au fost ridicate aproximativ 200…

- Doua persoane au fost surprinse in flagrant delict in timp ce ar fi incercat sa vanda un kilogram de cannabis. Alte 800 de grame de cannabis au fost ridicate de politisti de la acestea, in urma cercetarilor. La data de 12 ianuarie 2021, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate…

- Polițiștii Secției de Poliție Rurala din comuna mureșeana Petelea au reținut un barbat, din comuna Ibanești, banuit ca ar fi condus fara permis de conducere. Din verificari a reiesit ca acesta nu detine permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule. Ulterior, instanța de judecata a…

- Un tanar in varsta de 23 de ani din judetul Covasna a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de trafic cu droguri de mare risc. Potrivit unui comunicat de presa, la data de 5 ianuarie, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Covasna, impreuna cu procurorii DIICOT…

- Sursele citate spun ca barbatul a inceput sa vanda droguri in urma cu un an și de atunci a caștigat aproximativ 100.000 de euro. Vindea inclusiv unor vedete și persoanelor infectate cu noul coronavirus.Barbatul și-a inființat o firma și, prin intermediul a doua site-uri, a comercializat cannabis, sub…

- Lacatuș Calin, turdeanul acuzat de mai multe fapte grave, dupa ce a sechestrat o tanara de 31 de ani, din județul Mureș, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, conform unei decizii a...