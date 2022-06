Un bărbat din Munții Apuseni și-a amenințat consoarta și a distrus bunuri din locuință La data de 17 iunie 2022, in urma unui apel prin 112, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au intervenit pe raza localitații Scarișoara unde o femeie a reclamat faptul ca partenerul sau se manifesta in mod violent și distruge bunuri. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca, pe fondul consulului de alcool, barbatul, in varsta de 37 de ani, ar fi amenințat-o pe femeie și ar fi distrus ușa de la intrarea in locuința. In urma aplicarii formularului de evaluare a riscului, a rezultat ca se impune emiterea ordinului provizoriu de protecție, barbatului fiindu-i interzis sa… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

