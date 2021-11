Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 42 de ani a fost retinut de politistii ieseni, fiind acuzat ca a falsificat mai multe buletine de analize COVID, pe care le-ar fi pus la dispozitia unor persoane care s-au deplasat in Marea Britanie, potriivit news.ro. Politistii ieseni au facut doua perchezitii domiciliare in…

- Tupeu maxim pentru un individ inca neidentificat, in Calea Girocului din Timișoara. Barbatul a fost surprins de camerele de supraveghere chiar in timp ce i-a furat telefonul din buzunar unei femei care ieșise la plimbare cu copilul. Polițiștii incearca acum sa dea de urma lui.

- Actrița Letiția Vladescu din serialul „Vlad” a povestit recent despre cele mai dure cadre pe care le-a filmat pentru serialul de la Pro Tv. Vedeta a aflat pe pielea ei cum este sa fii incarcerata, iar pentru ea, lucrurile nu au fost deloc simple. „Filmarea a fost facuta in penitenciar. Sunt probabil…

- Ieri, 7 septembrie 2021, polițiștii din Zlatna au reținut un barbat, de 67 de ani, din Zlatna, care este banuit de savarșirea unei infracțiuni de furt. In sarcina acestuia, s-a reținut faptul ca, in perioada 1 – 8 august 2021, ar fi patruns, in mod repetat, in locuința unei femei, de 51 de ani, din…

- Focuri de arma in parcarea unui bloc din Craiova. Un barbat in varsta de 43 de ani a fost impușcat de catre un individ. Victima a ajuns la spital cu doua plagi impușcate in brațul stang și le-a marturisit oamenilor legii ca l-a recunoscut pe individul ce a comis fapta, deși avea fața acoperita.