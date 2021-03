Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE/ L-AȚI VAZUT ? In urma activitaților investigativ-operative efectuate de polițiștii valceni și in colaborare cu polițiștii Biroului Transporturi Feroviare Sibiu s-a reușit identificarea minorului in gara C.F.R. din municipiul Sibiu. Din primele declarații a rezultat ca pe timpul plecarii minorul…

- Polițiștii buzoieni cauta un barbat, de 88 ani, din localitatea Bisoca, a carui dispariție a fost semnalata de fiul acestuia in data de 10 martie. Batranul disparut se numește Stan Cotcoruș și a fost vazut ultima data, la domiciliu, in data de 9 martie. Semnalmente: inalțime 1,70-1,75 metri, greutate…

- Polițiștii maramureșeni cauta o femeie de 71 de ani din satul Damacușeni. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acesteia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112. Polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca azi, 11 februarie,…

- Polițiști din cadrul Secției 13 Rurala Segarcea au fost sesizați de catre o femeie de 38 de ani, din Salcuța, ca fiica sa, Cimpeanu Emanuela-Maria, de 13 ani, a plecat in mod voluntar de la domiciliu in noaptea de 9/10 februarie și nu a mai revenit pana in prezent. Semnalmente: parul tuns scurt, negru,…

- AȚI VAZUT-O ? Polițiștii valceni cauta o fata, de 14 ani, din municipiul Ramnicu Valcea, care a plecat de acasa. Persoanele care pot furniza informații care sa conduca la gasirea acesteia sunt rugate sa sune la numarul de urgența 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie. Politia…

- Polițiști din cadrul Secției 2 Craiova au fost sesizati astazi de o femeie de 53 de ani, din Craiova, ca in aceasta dimineata, in jurul orei 08.30, mama sa, Stuparu Maria, de 73 ani, a plecat voluntar de la locuința sa, din Craiova si nu a mai revenit pana in prezent. Semnalmente: inalțime 1,60 m, greutate…

- Un barbat din Prigoria, Gorj, este cautat de poliție, dupa ce a disparut fara urma de acasa. Polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Targu Carbunești au fost sesizati luni prin apelul 112 de catre o femeie, din orașul Targu Carbunești, cu privire la faptul ca, fratele sau, Nica Matei(foto), de…

- Polițiștii din Castranova au fost sesizați, aseara, ca Badanoiu Mihai Catalin, in varsta de 13 ani, a plecat in ziua de 6 ianuarie, in jurul orelor 11.00, de la domiciliul si nu a mai revenit pana in prezent. Semnalmente: constituție astenica, inalțime 1,35 m, greutate 35-40 kg, par șaten, ochi caprui,…