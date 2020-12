Un bărbat din Măneciu a fost prins cu pistol cu alice, pe stradă, la miez de noapte V.S. Un barbat a fost prins de polițiști cu un pistol cu alice asupra sa, in comuna Maneciu. Luni seara, aproape de miezul nopții, acesta se plimba alaturi de alte doua persoane pe o strada din comuna, iar in momentul legitimarii de catre patrula de ordine publica s-a constatat ca avea asupra sa o arma neletala cu alice. Din verificarile efectuate, a rezultat faptul ca persoana in cauza nu deține documente de proveniența și nici autorizație sau permis de arma care sa ii ateste dreptul de deținere și folosire de arme letale sau neletale. Barbatul s-a ales cu dosar penal pentru nerespectarea regimului… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

