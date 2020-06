Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 48 de ani a disparut din Lugoj. Daca l-ați vazut sunați la 112 sau anunțați cea mai apropiata secție de Poliție. Unger Ladislau-Cornel a disparut in 18 iunie. Acesta ar fi plecat de la locuința sa din Lugoj, de pe strada Cotul Mic, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente: ...…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale au dispus masura retinerii pe o perioada de 24 de ore fata de un barbat din Salaj cercetat pentru savarsirea infractiunilor de violare de domiciliu si lipsire de libertate in mod ilegal. In fapt, miercuri 03 iunie, politistii orasului Tauții Magherauș…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale au depistat un barbat, de 38 de ani, urmarit de autoritatile irlandeze pentru comiterea infractiunilor de viol si furt. La data de 26 mai 2020, in baza activitatilor investigativ-operative desfasurate, politistii Serviciului de Investigatii Criminale…

- Polițiștii investigheaza un caz ce a avut loc ieri pe raza municipiului. Un barbat a fost gasit fara suflare, pe un teren. Bistrițeanul avea 66 de ani. Descoperire macabra, ieri, pe un teren extravilan. Un barbat s-a spanzurat. Polițiștii au inceput verificarile, pentru a afla cu exactitate ce s-a intamplat.…

- Un barbat din județul Cluj, disparut la mijlocul lunii martie, a fost gasit in comuna Fizeșu Gherlii. Pe 10 martie, barbatul in varsta de 33 de ani, din satul Bolduț, comuna Ceanu Mare, a plecat de la o stana situata in localitatea clujeana Calna, iar de atunci nu a mai putut fi contactat. In seara…

- Un barbat s-a aruncat in fața trenului, in Timișoara. Accidentul a avut loc marți dupa-amiaza, in jurul orei 16.41, intre stațiile Timisoara Est-Remetea Mare, la o trecere la nivel, prevazuta cu semnale acustice și luminoase au transmis reprezentanții CFR.Din declarațiile martorilor se pare ca persoana…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale si cei ai Politiei municipiului Roman continua activitatile de cautare in vederea depistarii unui localnic de 29 de ani, care a plecat voluntar de la domiciliu pe 3 aprilie si nu s-a mai intors. Pentru ca nu au reusit sa dea de urma lui Boros Claudiu…

- Un barbat in varsta de 76 de ani, din Bumbesti-Jiu, care a fost dat disparut de fiul sau vitreg a fost gasit decedat in zona podului de peste raul Jiu din localitate, politistii deschizand un dosar penal pentru ucidere din culpa, a informat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie…