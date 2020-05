Un bãrbat din Lipovãt si-a bãgat fiul în spital ABURII ALCOOLULUI… Un barbat din comuna Lipovat a fost cat pe ce sa-si omoare fiul, om in toata firea si el, in urma unei altercatii care a degenerat in bataie. Cei doi locuiesc sub acelasi acoperis si au baut impreuna toata seara. Niciunul nu-si mai aminteste de la ce a pornit conflicul, cert este ca [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

