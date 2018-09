Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din orasul Deta, judetul Timis, este cercetat de polițiștii clujeni, dupa ce aceștia l-au depistat conducând un autoturism desi avea dreptul de a conduce suspendat.”La data de 29 august a.c., în jurul orei 23.50, politistii Biroului Rutier Dej au depistat un…

- Cautari ale polițiștilor austrieci finalizate de colegii lor romani din județul Timiș. Oamenii legii au reușit sa dea de urma unui barbat dat in urmarire internaționala de autoritațile din Austria. El era cautat pentru furt și inșelaciune.

- Accidentul s-a produl pe DN 7, pe raza comunei Barzava din judetul Arad. Potrivit primelor informatii, o masina a intrat pe contrasens, acolo unde s-a izbit de un TIR. Atat mașina, cat și autoutilitara, au parasit partea carosabila, ajungand pe camp, in urma impactului. In urma impactului…

- Destin tragic pentru un barbat care a murit dupa ce a cazut intr-o rapa adanca de 10 metri, in timp ce incerca sa-și faca nevoile. Tragedia s-a petrecut in apropiere de o manastire din judetul Neamt. Vazand ca tatal lui a disparut, fiul a plecat in cautarea acestuia, dar a trecut prin aceeași situație:…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in comuna Posesti, sat Nucsoara de Sus, judetul Prahova.Potrivit ISU Prahova se intervine la fata locului cu o autospeciala de lucru cu apa si spuma si o ambulanta SMURD. Din primele informatii doua autoturisme au fost impliucate in accident in care…

- Potrivit sursei citate, cel de-al 58-lea deces datorat rujeolei, confirmat serologic si prin izolare virala, a fost raportat la un copil in varsta de un an si o luna, nevaccinat antirujeolic, din judetul Covasna, iar cel de-al 59-lea deces, confirmat serologic, a fost raportat la un copil de 2 ani…

- Un barbat a murit, joi, in urma unui accident feroviar care a avut loc in zona Frumoasa, din judetul Iasi. Politistii au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat a decedat in apartamentul sau cuprins de un incendiu, iar doi copii si o femeie s-au intoxicat cu fum, fiind transportati la spital. Intregul imobil cu patru etaje a fost evacuat, din cauza degajarilor mari de fum. Pompierii au reusit sa lichideze flacarile in cateva minute si urmeaza sa…