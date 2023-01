Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 41 de ani din Timiș a fost arestat dupa ce a fost acuzat ca a incendiat mașina soției, dupa o disputa intre cei doi. Polițiștii impreuna cu un detașament de pompieri din Lugoj s-au deplasat la fața locului și au stins incendiul.

- La data 5 ianuarie, polițiștii municipiului Lugoj au fost sesizați cu privire la faptul ca in localitatea Jdioara din județul Timiș, un barbat a fost impușcat cu o arma de vanatoare. Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului, constatand faptul ca un barbat, in varsta de 30 de ani, in timp…

- Un bunic de 81 de ani a murit dupa ce a fost impuscat accidental de nepotul sau in varsta de 30 de ani, a informat news.ro. Potrivit Poliției, arma era detinuta ilegal, iar tanarul a fost retinut pentru 24 de ore. „La data 5 ianuarie a.c., politistii municipiului Lugoj au fost sesizati cu privire la…

- Un barbat de 50 de ani, care se afla la o partida de vanatoare cu un alt barbat, in varsta de 56 de ani, a fost impuscat mortal de acesta din urma. Politistii au constatat ca cei doi nu aveau permis de port arma. A fost intocmit dosar penal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In urma unor percheziții care au avut loc miercuri in localitatea Dragoiești din Timiș, un barbat a fost reținut pentru ca incerca sa vanda articole pirotehnice fara drept. Polițiștii au mai gasit la el acasa inclusiv cartușe de țigari netimbrate.

- La data de 5 noiembrie a.c., in jurul orei 09:00, polițiștii Orașului Faget au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca in localitatea Branești, din județul Timiș, un autoturism, condus de un barbat, in varsta de 30 de ani, ar fi plonjat in raul care trece prin localitate.. „Ajunși la fața…

- Un barbat, in varsta de 46 de ani, a condus un tractor pe un teren agricol, aflat langa DN6, sensul de mers spre Lugoj, iar la un moment dat a patruns pe DN 6 cu intenția de a-l traversa, intrand in coliziune cu un microbuz condus de un barbat, in varsta de 48 de ani, care se deplasa regulamentar spre…

- Un barbat, in varsta de 27 de ani, a condus un autoturism pe strada Smardan din municipiul Lugoj, inspre strada Vicențiu Babeș, iar la pasajul de trecere la nivel cu calea ferata a intrat in coliziune cu un tren de marfa, condus de un barbat de 57 de ani, care circula pe ruta Arad – Brad. In urma impactului…