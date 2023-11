Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant in Prahova, acolo unde un barbat in varsta de 50 de ani a fost ucis de un vecin. Potrivit primelor informații, victima ar fi avut o datorie de 2.000 de lei la ucigaș. In trecut, criminalul și-a omorat mama, insa a fost eliberat condiționat și iata ca a curmat o alta viața.

- Tribunalul Prahova a condamnat la 25 de ani de detentie un barbat din judetul Prahova care anul trecut l-a omorat pe unul dintre vecinii sai din cauza unei datorii de doua mii de lei. Individul mai facuse inchisoare tot pentru omor, fiind eliberat conditionat cu sase ani inainte de a comite a doua crima.…

- Un alt accident cumplit a avut loc, in aceasta dupa-amiaza, de aceasta data in județul Olt. Implicate in teribilul incident mortal de astazi au fost o motocicleta și o autoutilitara. Din pacate, motociclistul in varsta de 30 de ani și-a pierdut viața in urma impactului, in timp ce pasagera, o tanara…

- Un batran in varsta de 74 de ani din Ploiesti a fost arestat preventiv, pentru infractiunea de omor, dupa ce si-a injunghiat fiul. Neintelegerile dintre cei doi au pornit din cauza neajunsurilor financiare si pe fondul consumului de alcool, potrivit news.ro.Judecatorii de la Tribunalul Prahova au emis,…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova, Mircea Cosma, si fiul sau, fostul deputat PSD Vlad Cosma, scapa de inchisoare in dosarul de coruptie in care primisera initial 8, respectiv 5 ani de inchisoare cu executare, Tribunalul Prahova dispunand incetarea procesului penal ca urmare a prescriptiei…

- Procurorii au trimis in judecata dosarul fostului sportiv, Ion Șoltoianu. Acesta este invinuit de faptul ca, in timp ce era in penitenciar, incepand cu anul 2019, ar fi pretins ilegal de la un alt deținut peste 5 milioane de lei. Oamenii legii l-au reținut pe Șoltoianu pe 11 aprilie curent, relateaza…

- Un adolescent de 17 ani a fost omorat in bataie, duminica noapte, pe o strada din Tulcea. Agresorii, doi barbați de 35 și 32 de ani, au fost reținuți, informeaza Digi24. Reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Tulcea au anuntat, luni, ca procurorii s-au sesizat cu privire la producerea unui…

- Un barbat in varsta de 40 de ani a condus o autoutilitara pe strada Simion Barnutiu iar la un moment dat ar fi intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie in varsta de 44 de ani.Un barbat in varsta de 40 de ani a condus o autoutilitara pe strada Simion Barnutiu iar la un moment dat ar fi…