Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, in data de 16 august, in jurul orei 4.00, un barbat de 28 de ani conducea un autoturism marca Opel Corsa pe DN 3, in localitatea Valu lui Traian. La intersectia cu strada Constantei, el a virat stanga peste marcajul dublu continuu,…

- Un barbat a fost lovit de tren, în aceasta seara, în apropierea statiei de metrou Nicolae Teclu, transmite un reporter Realitatea TV. Circulația pe firul 2 Anghel Saligny -Nicolae Grigorescu este întrerupta.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in comuna Posesti, sat Nucsoara de Sus, judetul Prahova.Potrivit ISU Prahova se intervine la fata locului cu o autospeciala de lucru cu apa si spuma si o ambulanta SMURD. Din primele informatii doua autoturisme au fost impliucate in accident in care…

- Un barbat a fost ranit dupa ce un copac a cazut, joi, din cauza ploilor, peste masina pe care o conducea, in Barlad, judetul Vaslui. Si in Bacau sunt probleme, iar autoritatile supravegheaza raul Slanic, pentru a vedea daca se impune evacuarea zonei, acesta fiind aproape iesit din matca. Circulatia…

- Prapad peste Prut. Un om a murit dupa ce a fost lovit de trasnet, in timpul unei furtuni, in Mehedinti, Romania, scrie digi24.ro.Alti trei au fost raniti, tot in urma unor descarcari electrice. In Caras Severin a fost Cod Rosu de ploi si vijelii, dar si de inundatii.

- Un barbat de 61 de ani, din Stanești, a murit lovit de un fulger. Acesta se intorcea cu animalele de pe camp, duminica, atunci cand a fost surprins de o vijelie puternica. Primele date arata ca s-ar fi adapostit sub un copac și a fost trasnit. Nenorocirea s-a petrecut pe un camp din…

- Un barbat in varsta de 61 de ani, din judetul Gorj, care se afla cu oile pe un camp din comuna Stanesti, a murit dupa ce a fost lovit de un fulger. Politistii au deschis o ancheta, luni, pentru moarte suspecta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat de 63 de ani din judetul Alba a murit sambata dupa ce i s-a facut rau in timp ce se afla intr-un bazin din statiunea Geoagiu-Bai, judetul Hunedoara. Politia a deschis o ancheta, transmite corespondentul MEDIAFAX.