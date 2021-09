Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in Iași, acolo unde un barbat de 40 de ani s-a stins din viața in fabrica de paine unde lucra. Acesta a decedat dupa ce a fost prins intr-o celula de tarața in timp ce curata peretii acesteia. Victima a fost gasita inconștienta de catre ceilalți colegi de munca.

- Jurnalistul Razvan Boaca a murit la 44 de ani. Decesul a fost anunțat de redacția Monitorului Expres de Brașov, unde lucra acesta. ”Razvan era ” full package”. Memorie, ochi, școala, citit....

- Shanice Young a fost gasita inconstienta cand poliția a ajuns la fața locului.Victima, de doar 31 de ani, fusese impușcata in cap, potrivit autoritaților. A fost transportata de urgența la un spital din New York, dar medicii i-au declarat decesul. Din primele informații, femeia a fost impușcata in timp…

- Myles Harty, in varsta de 20 de ani, din Limerick, Irlanda, care urma sa se casatoreasca, si-a pierdut viata in drum spre biserica, unde mireasa il astepta la altar, transmite Antena 3, care citeaza The Sun.Cea mai fericita zi din viata unor tineri dintr-o localitate din Irlanda a devenit o zi de cosmar,…

- O femeie, de 40 de ani, care se afla in microbuzul lovit de tren luni, in judetul Cluj, a murit la spital. Alte opt persoane aflate in microbuz, printre care si fetita femeii, au fost ranite. Singurul care a scapat nevatamat a fost soferul autovehiculului, care a fost retinut de politisti. „Conducatorul…

- Un grav accident rutier in care care și-au pierdut viața doi copii de 3 ani, respectiv, 14 ani, s-a produs, duminica, intre localitațile Tarlungeni si Budina, din județul Brașov. Este tragedia unei familii care se intorcea de la targ cu atelajul bunicului in care se aflau 3 nepoți: cele doua fetițe…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, duminica, pe un drum judetean din Brasov, dupa ce doua masini si o caruta s-au ciocnit. Cinci persoane au fost ranite, intre care trei minori. Pentru doi dintre copii, medicii au declarat decesul.

- Victima accidentului de miercuri (28 ilie) seara din localitatea Turt, a decedat. Este vorba despre un barbat. Se pare ca acesta a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat cu mașina. Șoferul a intrat in stop cardio-respirator. Paramedicii au incercat sa-l resusciteze, insa toate eforturile acestora…