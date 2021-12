Stiri pe aceeasi tema

- „Barbat” din Cricau reținut de polițiști pentru violența in familie: Și-ar fi agresat soția pe fondul consumului de alcool „Barbat” din Cricau reținut de polițiști pentru violența in familie: Și-ar fi agresat soția pe fondul consumului de alcool La data de 17 decembrie 2021, in jurul orei 23,40, in…

- Sambata, 11 decembrie 2021, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni, in urma unui apel, prin 112, au intervenit la un scandal in familie, in comuna Garda de Sus. Polițiștii au stabilit ca un barbat, de 44 de ani, din comuna Garda de Sus, și-ar fi agresat soția, de 36 de ani și pe mama acesteia,…

- Politia cipriota a arestat vineri un barbat aflat in posesia unui cutit si care incerca sa patrunda pe stadionul din Nicosia unde Papa Francisc oficia o slujba, a informat un responsabil al politiei locale, informeaza Agerpres . „In timpul unei perchezitii la intrarea pe (stadionul) GSP, a fost arestat…

- „Barbat” din ALBA cercetat pentru violența in familie: Ar fi strans-o de gat pe soția sa. Polițiștii au emis ordin de protecție „Barbat” din ALBA cercetat pentru violența in familie: Ar fi strans-o de gat pe soția sa. Polițiștii au emis ordin de protecție La data de 27 noiembrie 2021, in jurul orei…

- Un barbat din New Jersey și-a ucis fiica cu o bata de baseball. El este acuzat de crima de gradul 1, iar tanara a fost gasit in dormitorul parinților. Fata de 22 de ani a suferit rani grave și s-a stins din viața la scurt timp de la intervenția autoritaților. Soția vinovatului a alertat Poliția, dupa…

- Violența in familie, la Zlatna: Barbat cercetat penal dupa ce și-a lovit soția Un barbat este cercetat penal pentru ca și-a lovit soția, la Zlatna. Era baut și a agresat-o pe femeie, dupa ce s-au certat. Potrivit IPJ Alba, duminica, 21 noiembrie, Poliția Orașului Zlatna a fost sesizata de catre o femeie…

- Cel putin o persoana si-a pierdut viata in urma furtunilor violente care s-au abatut luni asupra sudului Italiei pentru a doua zi consecutiv provocand alunecari de teren si inundand drumuri si terenuri, a precizat politia, potrivit Reuters. Trupul neinsufletit al unui barbat in varsta de 67…

- A preferat sa stea la inchisoare decat cu soția acasa. Un barbat plasat in arest la domiciliu in Italia s-a prezentat la un comisariat de Poliție și a cerut sa fie trimis dupa gratii. Acesta a declarat ca viața alaturi de soția și familia lui devenise insuportabila.