Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean roman a fost la un pas de a fi operat din greseala la apendicita. Asta, desi venise la spital pentru a asista la nasterea fetitei sale. Incidentul a avut loc la o institutie medicala privata din Brasov.

- Suspectul a fost arestat preventiv pentru 30de zile. Un barbat din Navodari a fost retinut pentru 24 de ore fiind suspectat ca la data de 27 septembrie si a agresat si injunghiat sotia. Potrivit compartimentului de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta,…

- Autoritațile din statul american Louisiana cred ca barbatul a murit in urma atacului aligatorului care a avut loc pe strada din fața casei victimei, relateaza The Independent , potrivit RFI . Soția barbatului spune ca acesta a fost atacat in timp ce mergea, in jurul pranzului, pe strazile inundate din…

- Polițiștii din cadrul Sectiei de politie rurala Berca au reținut ieri, 19 august, un barbat in varsta de 52 de ani, din Vernesti, pentru nerespectarea ordinului de protecție emis de Judecatoria Buzau, prin care ii era interzis sa se apropie de sotia sa. „Polițiștii au fost sesizați de catre o femeie…

- Un barbat din Curtea de Argeș a fost reținut, vineri dimineața, dupa ce in timpul nopții, dupa un conflict cu soția, și-a incendiat locuința, transmite Mediafax. Polițiștii din Curtea de Argeș au reținut, vineri dimineața, un barbat de 48 de ani, dupa ce a pus intenționat foc unei anexe a…

- Un barbat din India și-ar fi infipt dinții intr-un șarpe și l-ar fi ucis, intr-un caz ciudat de „razbunare”. „Pentru a ma razbuna, am luat șarpele in maini și l-am mușcat in mod repetat, omorand vipera pe loc” – a declarat acesta. India inregistreaza cel mai mare numar de decese legate de mușcaturile…

- Ieri, 11 august 2021, polițiștii din Ighiu au fost sesizați de catre o femeie, de 47 de ani, din comuna Ighiu, cu privire la faptul ca, in perioada 6 – 10 august 2021, ar fi fost amenințata, cu acte de violența, de catre soțul ei, cu care se afla in divorț. In urma aplicarii formularului de evaluare…

