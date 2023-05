Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din județul Ilfov și-a agresat soția, dupa care s-a baricadat in locuința cu fiul sau in varsta de 5 ani, a anunțat aseara Inspectoratul General al Poliției Romane, scrie Rador.Autoritațile au fost sesizate de o femeie, cu privire la faptul ca a fost agresata fizic de catre soț și alungata…

- Barbatul care s-a urcat pe acoperișul Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu și a amenințat ca se arunca pe motiv ca nu iși poate vedea copilul și-a agresat soția pe o strada din Targu Jiu.

- ”Avem un barbat care s-a urcat pe cladirea Spitalului Județean de Urgența Targu-Jiu, sediul de pe strada Tudor Vladimirescu și care amenința ca se arunca in gol. La fata locului s-au deplasat o autoplatforma pentru lucru la inalțimi, o autospeciala pentru descarcerare, echipaje medicale, precum și un…