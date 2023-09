Un bărbat din Ileanda este cercetat pentru furtul a 950 de litri de motorină Polițiștii din Ileanda au identificat și cercetat, in data de 31 august, un barbat de 24 de ani, din Ileanda. Acesta este banuit ca ar fi furat 950 de litri de motorina din trei autoutilitare care erau parcate in Lozna. Prejudiciul, stabilit la aproximativ 7.000 de lei, a fost recuperat in totalitate și restituit proprietarului. Pe numele barbatului banuit de furt s-a intocmit un dosar de cercetare penala, sub aspectul comiterii infracțiunilor de furt calificat și tentativa la furt calificat. Continua cercetarile pentru documentarea intregii eventuale activitați infracționale a celui… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

