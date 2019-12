Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea A patruns prin efracție intr-o casa și a furat bijuterii și bani in valoare de peste 2000 lei: Barbat reținut de polițiștii din Ighiu pentru furt calificat Un barbat a fost reținut de polițiști dupa ce ar fi patruns prin efracție intr-o casa și ar fi sustras bijuterii și bani. Acesta ar…

- La data de 23 decembrie 2019, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au identificat și reținut un barbat de 30 de ani, din Ighiu, ca banuit de comiterea unui furt din locuința. Se pare ca, in noaptea de 19/20 decembrie 2019, barbatul, impreuna cu un baiat de 15 ani, ar fi patruns prin efracție,…

- Ieri, 8 decembrie 2019, in jurul orei 09.30, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au fost sesizați cu privire la faptul ca la o locuința din comuna Ighiu un barbat a fost agresat de catre fiul sau. Din primele cercetari a rezultat ca intre barbatul de 57 de ani și fiul sau, in varsta de…

- Un barbat din comuna Ighiu a fost reținut dupa ce și-a agresat tatal. Va fi prezentat in fața magistraților, iar polițiștii continua cercetarile pentru a se stabili toate imprejurarile savarșirii faptei. La data de 8 decembrie 2019, in jurul orei 09,30, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos…

- Ieri, 5 noiembrie 2019, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, sprijiniți de polițiștii de ordine publica, l-au identificat de un tanar de 24 de ani, din municipiul Sebeș, ca persoana banuita de savarșirea unui furt din locuința sesizat poliției la data de…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Orașului Cugir au continuat cercetarile in legatura cu un tanar de 28 de ani, din Calan, județul Hunedoara, prins in flagrant, in noaptea de 26/27 octombrie 2019, in timp ce incerca sa patrunda, prin efracție, intr-un magazin din Cugir. In urma…

- Ieri, 20 octombrie 2019, in jurul orei 04.00, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, in timp ce acționau cu jandarmii, pe DN 14 B, au oprit, pentru control, o autoutilitara condusa de un barbat de 32 de ani, din comuna Ighiu. Cu ocazia verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca barbatul…