Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul lucreaza la Salubris Iasi, se ocupa de curatenia strazilor din oras. Pentru a putea munci, se trezeste cu noaptea in cap si parcurge pe jos 20 de km. Ieseanul Mircea Munteanu are o poveste de viata impresionanta. Pentru a castiga o paine, tanarul in varsta de 31 de ani, angajat al societatii…

- Patronul unei cafenele din Targu Jiu a fost impresionata de povestea adolescentei dintr-un sat din Iasi, care este nevoita sa mearga pe jos 26 de kilometri pe zi, pentru ca nu are bani sa achite naveta.

- Un barbat din Targu Mures a fost arestat preventiv, joi, pentru ca incepand cu anul 2014 ar fi recrutat 3 tineri proveniti de la casele de copii si i-a exploatat prin munca. Acesta avea control total asupra lor, ii tinea in stare de sclavie si ii obliga sa lucreze in gospodarie.

- In contextul unei evoluții favorabile a pandemiei, principala tendința care va domina piața muncii in 2022 nu va mai fi munca de acasa, ci munca de tipul hibrid, un mix intre lucrul de acasa sau din alt loc și cel de la birou, arata o analiza a K2S. Tabloul tendințelor de anul acesta este…

- Un barbat de 64 de ani, din Braila, a fost condamnat la inchisoare pentru ca si-a legat in lanțuri nepotul de 15 ani, pentru ca acesta s-ar fi drogat și ar fi lipsit noaptea de acasa. Baiatul a fost legat mai multe zile cu un lant de peretele camerei lui, iar bunicul ii dadea apa, mancare si tigari…

- Tragedia s-a petrecut in Iași, unde un barbat și-a omorat iubita pentru ca ii cerea sa schimbe postul TV la care se uita. In urma celor intamplate, barbatul a fost condamnat la șase ani de inchisoare și trei ani nu are voie sa intre in localuri in care se servește alcool. Crima s-a petrecut pe 10 martie,…

- Un tribunal german a decis ca un barbat care a alunecat in timp ce parcurgea distanța intre pat și biroul de la care lucra de acasa poate cere despagubiri pentru accident de munca, din moment ce, tehnic, se afla in drum spre munca, scrie The Guardian, citat de Digi24. Barbatul lucra de acasa…

- „Nu mie mi se datoreaza povestea lui, chiar daca eu l-am descoprit. L-am vazut in acesta vara, in tabara organizata de noi. George nu ne-a povestit niciodata ce se intampla acasa. Am cumparat ce am putut, pe loc, iar apoi ne-am hotarat sa mediatizam cazul. Este un exemplu de tanar care iși intreține…