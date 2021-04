Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu provocat de un arc electric sau scanteie de la un stalp de iluminat stradal a distrus, in noaptea de luni spre marti, un depozit de furaje din localitatea Alba, comuna Hudesti. Pentru stingerea incendiului au intervenit 15 pompieri militari si voluntari, care au actionat mai bine de sase…

- Autoritatile locale din Corni, Curtesti, Cristesti, Cosula, Copalau, Flamanzi si Prajeni sunt in alerta dupa ce hidrologii au emis, joi, o atentionare de Cod Galben de inundatii pe raul Miletin, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Dorina Lupu.…

- Azi-noapte, la ora 02:09, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare a fost alertat cu privire la izbucnirea unui incendiu, la un autoturism, in localitatea Gelu. La fața locului s-au deplasat 12 subofițeri, din cadrul Detașamentului de Pompieri…

- Un copil in varsta de trei ani din comuna Albesti, judetul Botosani, a ajuns la spital dupa ce a inghitit o moneda de 50 bani, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu, conform Agerpres. Parintii au observat ca are dificultati in respiratie…

- O femeie in varsta de 86 ani a decedat in urma unui incendiu care a cuprins, in noaptea de joi spre vineri, o locuinta de pe raza localitatii Siliscani din comuna Gorbanesti, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei citate,…

- Doi barbati au fost raniti, sambata, dupa ce s-au rasturnat cu masina in care circulau pe DE 581, pe raza comunei Oltenesti. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, unul dintre barbati a ramas incarcerat, fiind nevoie de interventia pompierilor pentru degajarea…