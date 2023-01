Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Iasi s-a trezit cu o surpriza neplacuta, cand a aflat ca trebuie sa plateasca facturile noilor proprietari ai casei in care nu mai locuieste de opt anI. Acest lucru s-a intamplat pentru ca noii locatari nu au transferaT contractul pe numele lor.

- Judecatoria Moinești l-a condamnat pe Valentin Diaconu, unul dintre participanții la ocuparea cimitirului eroilor de la Valea Uzului, la plata unei amenzi și a daunelor materiale pentru deteriorarea camerei de filmat folosite de echipa de corespondenti la Miercurea Ciuc a televiziunii publice din Ungaria,…

- Un barbat de 68 de ani din Curtisoara, judetul Olt, a ajuns la spital dupa ce a fost muscat de mai multi caini, in timp ce se afla in curtea locuintei sale. Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili cum s-a intamplat incidentul.Politia Judeteana Olt a anuntat, sambata seara, ca a fost sesizata…

- O doctorita de urgente a fost sanctionata de politisti pentru ca se grabea la munca. Ea a fost oprita dupa ce depasise de peste doua ori viteza maxim admisa in localitate. Explicatiile sale, ca a fost chemata de urgenta la spital in urma producerii unui accident rutier nu au fost acceptate. Incidentul…

- Un barbat din Oradea, condamnat penal și obligat sa-i plateasca despagubiri soției pe care a spionat-o Un barbat din Oradea, condamnat penal și obligat sa-i plateasca despagubiri soției pe care a spionat-o Hotararea a fost pronuntata de Judecatoria Oradea si mentinuta de Curtea de Apel Oradea intr-un…

- Mutarea impreuna este una dintre cele mai importante decizii intr-un cuplu, o decizie care va demonstra daca relația este sau nu atat de stabila precum pare și, de asemenea, o decizie care ii va obliga pe parteneri sa se cunoasca pe deplin și, bineințeles, sa-și accepte unul altuia defectele și obiceiurile…

- Creșterea prețurilor și povara ratelor a dat naștere unui nou fenomen: depresia financiara. Sa nu știi daca iți permiți sa cumperi mancare sau daca ai bani de facturi sunt griji peste care mulți romani nu pot trece fara ajutor de specialitate. In ultimele 3 luni, numarul cazurilor de depresie tratate…

- Potrivit sinsp. Ciofu Ramona, purtator de cuvant in cadrul IPJ Neamț, la data de 5 noiembrie a.c., in jurul orei 14:00, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Roman au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe strada Miron Costin, in municipiul Roman. Din primele cercetari efectuate…