- Un barbat in vasta de 71 de ani din Iași este acuzat ca și-a ucis in luna martie concubina, deranjat ca l-a inghiontit in timpul somnului, apoi a dormit in pat cu trupul ei neinsuflețit timp de cinci nopți, informeaza Ziarul de Iași . Judecatorii i-au acordat o pedeapsa de inchisoare de 11 ani și 4…

- Un barbat in vasta de 71 de ani din Iași și-a ucis concubina, apoi a dormit in pat cu cadavrul acesteia timp de cinci nopți, informeaza Ziarul de Iași. Intr-un final, barbatul și-a marturisit fapta unui nepot, iar acesta a chemat poliția.

- Detalii noi in cazul șoferului incepator care a accidentat mortal un barbat in varsta de 58 de ani in Iași! Tanarul de 19 de ani a fost arestat pentru 30 de zile. Oamenii legii fac cercetari in continuare pentru a stabili cu exactitate circumstanțele in care a avut loc tragedia.

- Ieri, 28 septembrie 2021, polițiștii din Sebeș au fost sesizați, de catre o femeie, de 41 de ani, din municipiu, cu privire la faptul ca, concubinul sau face scandal și o amenința. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit ca, barbatul, in varsta de 44 de ani, pe fondul consumului de alcool și…

- Descoperire macabra intr-un parc de distracții din Capitala. Cadavrul unui barbat a fost gasit pe intr-un vagon de pe teritoriul spațiului de agrement.Potrivit informațiilor, oamenii legii au fost alertați marți.

- La data de 16 septembrie a.c., in jurul orei 06,50 dispeceratul Secției Regionale de Politie TransporturiBrașov a fost sesizat cu privire la faptul ca o persoana ar fi fost accidentata de catre un tren. Cu ocazia primelor cercetari efectuate, polițiștii din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi…

- Un tanar de 24 de ani, din municipiul Blaj, a decedat in urma unei fapte comise cu violenta, principalul suspect fiind concubina sa, o femeie de 33 de ani, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba. "In aceasta dimineata (marti - n.r.), IPJ Alba a fost sesizat, prin 112, cu privire…

- In proximitatea locului unde a fost identificat cadavrul tinerei de 26 ani, polițiștii Secției 1 Groși au identificat, in amonte, cadavrul unui barbat de 37 ani din județul Iași. ”La fața locului se afla o echipa complexa de cercetare in vederea stabilirii cauzei decesului. In zona in care au fost identificate…