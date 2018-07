Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din judetul Iasi a ajuns, joi, in stare grava la spital, impreuna cu sotia sa careia ar fi incercat sa-i dea foc. (Reduceri mari la jocuri PC) Medicii ieseni au declarat, joi, ca un barbat de 38 de ani, din localitatea Trifesti, si sotia sa, in varsta de 35 de ani, au fost […] The post Un…

- Omul de afaceri Emanuel Mitric (28 de ani), consilier local din partea Mișcarii Populare in Radauți, județul Suceava, a murit in cursul zilei de marți in urma unui accident care a avut loc in județul Iași. Oamenii legii au facut o descoperire de-a dreptui uluitoare, in urma anchtei desfașurate la locul…

- Fiul cel mic al ministrului Tudorel Toader, Teodor Andrei, a provoccat, marti dimineata, un accident, intrand cu masina intr-un podet, in localitatea Chicerea, judetul Iasi. Se pare ca din cauza oboselii, a pierdut controlul volanului, iar in urma accidentului atat el, cat si o pasagera au fost...

- Un scandal urias izbucnit in judetul Prahova, dupa ce s-a desfașurat proba scrisa la matematica de la Evaluarea Nationala.(CITEȘTE ȘI: SCENE „APOCALIPTICE” LA IAȘI! ARTERELE PRINCIPALE AU FOST INUNDATE DIN CAUZA PLOILOR ABUNDENTE) Potrivit Antena3.ro, mai mulți parintii sunt revoltati si au anuntat…

- Cunoscutul fotograf ieșean Dan Alexandru Mandachi (34 de ani) a fost arestat pentru trafic de droguri, in ultima zi a lunii mai, fiind considerat furnizorul de droguri al festivalului Afterhills. (Console si accesorii gaming) La cateva zile distanța, doi olandezi, ambii DJ, au fost reținuți pe aeroportul…

- Barbatul ranit extrem de grav in explozia din padurea la la Asau, Bacau, a fost deconectat de la aparatele de menținere a funcțiilor vitale. Starea lui este ceva mai buna, dupa ce medicii ieșeni i-au amputat mainile, l-au operat la ochi și i-au salvat viața, extragandu-i o schija care ii perforase o…

- Soții Camelia și Alin Tișe, ea, notar, el, președintele Consiliului Județean Cluj, se bat pentru o avere de peste 10 milioane de euro. Finul fostului premier Emil Boc s-a trezit cu citație din partea soției, care vrea divorțul. De aici a ieșit un mare scandal. Alin Tișe ar fi sugerat ca soția sa trebuie…