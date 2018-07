Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din judetul Iasi a ajuns, joi, in stare grava la spital, impreuna cu sotia sa careia ar fi incercat sa-i dea foc. (Reduceri mari la jocuri PC) Medicii ieseni au declarat, joi, ca un barbat de 38 de ani, din localitatea Trifesti, si sotia sa, in varsta de 35 de ani, au fost […] The post Un…

- Christopher Boon, in varsta de 28 de ani, a aparut in instanța dupa ce a fost acuzat de uciderea soției sale, Laura Mortimer (31 ani) și a fiicei sale vitrege, Ella Dalby (11 ani). Perechea a fost gasita in propria lor casa, in Gloucester, Marea Britanie, cand poliția a fost sesizata in jurul orei 5…

- Un barbat a fost condamnat definitiv la inchisoare cu executare dupa ce a urinat pe portiera stanga spate a unei autospeciale din cadrul Politiei Romane. In actul de sesizare a instantei, procurorii arata ca, aproape de jumatatea anului 2014, inculpatul, din Iasi, o cunostinta mai veche a oamenilor…

- Trei persoane, cautate de politistii nemteni din anul 2016 pentru ca ar fi inselat o femeie prin metoda ldquo;accidentul" cu 6.000 de euro, au fost prinsi dupa doi ani de cercetari, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al Politiei Neamt, Robert Costan, a declarat luni, presei, ca este vorba despre…

- Un barbat din Bender s-a spânzurat de crucea soției sale. Tragedia s-a întâmplat în s. Constantinovca din raionul Caușeni. Ofițerul de presa al IP Caușeni, Silvia Vetcu, a declarat pentru deschide.md ca la 06 iunie 2018 ora 14.10 un locuitor al s. Constantinovca,…

- Un barbat din Iași a fost ranit intr-un parc din oraș in timp ce folosea un aparat de fitness. Aparatul s-a rupt iar piesele in mișcare l-au lovit destul de serios. Pericolul pentru adulți și copii este foarte mare, pentru ca primaria nu intreține dotarile și locurile de joaca, unele dintre ele foarte…

- Si-a pierdut mintile din cauza amantei! Ce a ajuns sa ii faca acest barbat sotiei inselate. Povestea lui Emile Cilliers, sergent in armata britanica, a socat o lume intreaga. De dragul femeii care s-a bagat in casnicia lui, Emile a incercat de doua ori sa isi ucida nevasta, insa modul in care a ales…