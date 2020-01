Stiri pe aceeasi tema

- Un apel la 112 anunta ca un barbat si-ar fi ucis mama, insa apelul s-a dovedit a fi unul fals, in conditiile in care femeia este decedata de sapte ani. Apelantul, un barbat dintr-un sat din Iasi, a fost trimis la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iasi.

- Crima infioratoare in Iași, inainte de Craciun. O femeie de 32 de ani și-a omorat iubitul cu ciocanul de șnițele. Dupa un scandal monstru, tanara și-a lovit concubinul de 71 de ani pana cand și-a dat ultima suflare. Abia dupa șase zile, femeia a anunțat autoritațile și-a ucis iubitul, conform Mediafax.Pe…

- Noi detalii apar in scandalul dintre doua asistente din Institutul de Psihiatrie „Socola”. Asistenta-șefa spune ca se simte amenințata de asistenta Mirela Popeanu, recent repusa in funcție, dupa ce a fost demisa. Luni, un nou conflict a cuprins „Socola”. Ne-am trezit cu Popeanu langa noi. A devenit…

- Cele doua plangeri penale depuse ieri-dimineata la DNA Iasi de deputatul USR Emanuel Ungureanu (foto), care este si vicepresedinte al Comisiei pentru Sanatate din Camera Deputatilor, fac referire la comiterea unor fapte de abuz in serviciu, dar si alte fapte de natura penala, vizati fiind managerii…

- Numarul persoanelor dependente de alcool a crescut dramatic la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iasi. Grav este ca numarul pacientilor tratati pana in luna octombrie a acestui an este egal cu cel al bolnavilor diagnosticati cu aceasta boala pe tot parcursul anului trecut.

- O asistenta de la Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași a reclamat spitalul de 29 de ori in ultimul an, dar este angajatul cu cele mai puține ore lucrate. Femeia a pontat doar 26 de zile de munca de la inceputul anului.

- Femeia care a anuntat luni la 112 ca este sechestrata a fost gasita in judetul Ilfov, in aceeasi masina din care a fost efectuat apelul, atat ea, cat si un barbat, in varsta de 32 de ani, care se afla in autoturism fiind in prezent audiati de politisti. Potrivit purtatorului de cuvant…

- Doua asistente medicale de la Institutul de Psihiatrie „Socola” au reușit sa terorizeze intreg colectivul medical. Prin acțiunile lor, colegii susțin ca perturba intreaga activitate medicala din unitate. Se aduc acuzații grave la adresa lor, iar colegii au ajuns la culmea disperarii. Sub protecția anonimatului,…