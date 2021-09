Stiri pe aceeasi tema

- Un teribil accident a avut loc in aceasta dimineața, la Iași. Un muncitor și-a pierdut viața, dupa ce a fost prins intr-o celula de tarața, in timp ce incerca sa curețe pereții acesteia. Din pacate, barbatul in varsta de 45 de ani nu a mai putut fi salvat, in ciuda manevrelor de resuscitare. Barbat…

- Un muncitor a fost prins in celula de tarața a unei fabrici de paine din Iași in timp ce curața pereții mașinii. Acesta nu a mai putut fi resuscitat, potrivit Mediafax. Accidentul a fost anunțat vineri dimineața, prin apel la 112. Un angajat al unei fabrici de paine a anunțat ca un…

- Un barbat in varsta de 35 de ani din Bilca a murit vineri la amiaza la un spital din Iași dupa o luna de chinuri groaznice. Viorel Cioata a suferit arsuri de gradul 2 și 3 in urma unui incendiu care i-a mistuit casa in care locuia la inceputul lunii august. A fost preluat atunci de un echipaj ...

- Tragedie fara margini in județul Iași! Un barbat care s-a urcat baut la volan a murit dupa ce a produs un grav accident rutier. Victima s-a rastunat cu automobilul personal in șanț, arzand apoi de viu. Șoferul mai avea la bordul mașinii un pasager in varsta de 30 de ani care a supraviețuit impactului.

- Un barbat d 34 de ani, din Ploiesti a fost impuscat in cap de fostul sau cumnat. Acesta din urma a intrat in locuința fostei rude, l-a impușcat in cap cu un pistil cu bile, apoi a fugit. Victima a fost transportata la spital, iar agresorul a fost prins de politisti, pe un camp. ”In […] The post Un barbat…

- A aparut prima victima in urma inundațiilor, un barbat din localitatea Handrești, județul Iași fiind descoperit decedat, dupa ce a incercat sa traverseze paraul din localitate. Conform autoritaților, barbatul de 47 de ani a fost surprins de debitul crescut al apei. Prima victima a inundațiilor Potrivit…