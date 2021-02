Un bărbat din Iași a găsit 5.000 de euro în fața unui bancomat. Ce a făcut cu banii Un barbat din Iași a gasit 5.000 de euro in fața unui bancomat. Omul in varsta de 50 de ani a returnat suma uriașa. Conform polițiștilor, la acel bancomat, in urma cu puțin timp sa ajunga barbatul, a fost o persoana care a depus o suma mai mare decat cea acceptata de aparat. Transferul a fost respins, tranzactia anulata, iar banii au fost scosi din aparat. Cel care i-a depus nu a observat insa ca operatiunea nu a fost finalizata si a plecat. Ba chiar a uitat si cardul in bancomat. Ulterior, dupa constatarea lipsei cardului, a revenit la unitatea bancara si a clarificat situatia, conform Digi24.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 50 de ani din Iași a gasit in fanta unui bancomat peste 5.000 de euro, informeaza Hotnews. El a anunțat imediat poliția și banca. Intamplareaa avut loc in data de 2 ianuarie, cand barbatul a mers la unbancomat din Iași pentru a retrage o suma de bani. In momentul incare a vrut sa efectueze…

- Un barbat de 50 de ani din municipiul Iasi a fost recompensat de politisti cu o scrisoare de multumire dupa ce, in urma cu o luna, a gasit in fanta unui bancomat peste 5.000 de euro si a anuntat de indata Politia si banca, potrivit unui comunicat remis joi de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)…

