Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 40 de ani din municipiul Iasi a fost impuscat in noaptea de joi spre vineri, intr-un cartier rau famat din oras. Victima urmeaza sa fie operata, in timp ce anchetatorii sunt pe urmele faptasului.

- Incidentul a avut loc vineri dimineața, in jurul orei 4.00, in cartierul ieșean Pacureț. Un barbat de 40 de ani a fost impușcat in spate, in urma unui conflict spontan cu un alt barbat, potrivit Mediafax.ro.„Este vorba despre un pacient in varsta de 40 de ani, de etnie roma, victima a unei…

- Cu puțin timp in urma, serviciul de urgența 112 a fost sesizat cu privire la producerea unui conflict spontan in localitatea Irești, Vidra, in urma caruia o persoana de gen masculin, de 35 de ani, a fost injunghiata. Din primele date, este vorba despre un conflict mai vechi intre frați. Agresiunea s-a…

- Momente de panica in centrul orasului Tecuci. Un barbat a fost impuscat de catre politisti dupa ce si-a injunghiat sotia. Agresorul era inarmat cu un cutit si se pregatea sa atace din nou.

- UPDATE 19:20 – Politia britanica a impuscat un barbat, vineri, dupa ce mai multe persoane au fost injunghiate, in zona Podului Londrei, din centrul capitalei britanice. „Un barbat a fost impuscat”, a anuntat Politia. „Ca masura de precautie, raspundem, in prezent, incidentului, ca si cum ar avea legatura…

- Un scandalagiu de 30 de ani a fost impuscat in curtea sectiei de votare numarul 523 din comuna prahoveana Draganeasa. „Mai multe persoane, aflate in stare de ebrietate, au intrat in curtea gradiniței din localitatea Draganeasa, unde este amplasata secția de votare. Acestia au manifestat acte de violența…