- Tragedia s-a petrecut in Iași, unde un barbat și-a omorat iubita pentru ca ii cerea sa schimbe postul TV la care se uita. In urma celor intamplate, barbatul a fost condamnat la șase ani de inchisoare și trei ani nu are voie sa intre in localuri in care se servește alcool. Crima s-a petrecut pe 10 martie,…

- Inca o veste buna pentru popor, de la Curtea de Apel Craiova: fiul judecatorului Marin Covei, care a sechestrat-o și a batut-o pe iubita sa, ce abia nascuse, a fost salvat de la pușcarie de colegii tatalui, magistrații considerand ca puiul de magistrat a executat pedeapsa, prin chefuri cu interlopii.

- Un barbat dintr-un oras din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord care a incercat sa-si ucida partenera, care a castigat 5,5 milioane de lire la loterie, a fost condamnat la 13 ani de inchisoare.

- Un roman in varsta de 23 de ani a fost condamnat la inchisoare cu suspendare, dupa ce a incercat sa mituiasca un polițist de frontiera din Austria pentru a intra in țara impreuna cu frații sai fara test PCR.

- Kevin Strickland a fost eliberat de un tribunal din Missouri, dupa ce a petrecut 43 de ani in inchisoare din cauza unei erori judiciare. Barbatul, in varsta de 62 de ani, a fost condamnat in anul 1979 la inchisoare pe viața.

- Fostul primar al orașului Iași, Gheorge Nichita, iese, marți, din inchisoare. El a fost eliberat condiționat printr-o decizie a Tribunalului Botoșani. Nichita a fost condamnat la cinci ani de inchisoare in...

- Un barbat din judetul Iasi si-a ucis concubina, in urma a zeci de lovituri aplicate cu catarama de la curea, și a dormit cinci nopti cu cadavrul acesteia in pat. Ulterior, criminalul a fost condamnat la inchisoare. Un barbat de 71 de ani, din judetul Iasi, a fost condamnat la inchisoare, dupa ce si-a…