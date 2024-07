Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Iași a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce a amenințat, in repetate randuri, doi polițiști. Pe parcursul mai multor luni, individul le-a trimis mai multe SMS-uri in care ii amenința ca ii va decapita cu coasa. Potrivit surselor news.ro, barbatul are un „cazier impresionant”,…

- Un barbat din judetul Iasi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind inculpat pentru mai multe infractiuni de ultraj. El a amenintat in repetate randuri doi politisti, carora le-a transmis ca ii va decapita cu o coasa. Amenintarile au fost proferate intr-un interval de cateva luni, potrivit…

- Precizam ca punerea in miscare a actiunii penale, retinerea, arestarea preventiva sau trimiterea in judecata reprezinta etape si masuri in cadrul procesului penal, reglementate de Codul de procedura penala, care nu pot in nicio situatie sa infranga prezumtia de nevinovatie de care se bucura oricare…

- Barbatul, anchetat de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Harlau, a fost arestat preventiv prin decizie a Judecatoriei Harlau, intr-un dosar in care este cercetat pentru trei infractiuni de ultraj si ultraj in forma continuata.Pe parcursul catorva luni, el a amenintat doi politisti,…

- Scene șocante s-au petrecut seara trecuta pe o strada din localitatea Valea Adanca, de langa Iasi. Un barbat a fost impușcat in picior de oamenii legii, dupa ce i-ar fi amenințat cu un topor atat pe agenți, cat și pe cațiva muncitori din zona.

- Doi barbati din Iași, care au lovit polițiști și i-au amenințat cu moartea, au fost arestati preventivDoi barbati din judetul Iasi au fost arestati preventiv pentru ultraj, dupa ce unul dintre ei a lovit doi politisti, iar celalalt a proferat amenintari la adresa acestora. Incidentele au avut loc…

- Dupa ce a produs un accident in Alba Iulia, un barbat a amenințat cu moartea 3 polițiști pentru ca au incercat sa il testeze cu aparatul etilotest Dupa ce a produs un accident in Alba Iulia, un barbat a amenințat cu moartea 3 polițiști pentru ca au incercat sa il testeze cu aparatul etilotest Un barbat…

- Miercuri, in jurul orei 11:20, un barbat de 53 ani, din localitatea Targu Frumos, județul Iași, in timp ce conducea autoutilitara ce tracta o semiremorca pe DNE 17, in comuna Paltinoasa, a intrat in coliziune cu autoturismul condus de catre un barbat 48 ani, din comuna Vama, dupa impact autoturismul…