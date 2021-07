Stiri pe aceeasi tema

- Narcis Bobina susține ca a fost la finalul saptamanii trecute intr-un club din Țicleni, unde a consumat o bere și o pizza, alaturi de un prieten. A folosit un card sa achite consumația, insa ar fi fost refuzat și i s-a solicitat sa achite numerar. De aici a inceput scandalul. A fost dat afara din local,…

- Cazul a ajuns și in atenția Inspectoratului Județean de Poliție Gorj, fiind intocmit și un dosar penal.Potrivit IPJ Gorj, "un barbat de 39 de ani, din Targu-Jiu, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla pe strada General Christian Tell, a fost lovit, fara un motiv anume, de catre un barbat de 41…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Ploiesti a deschis dosar penal pentru ultraj F. T. Luni seara, in jurul orei 17:00, polițiștii din cadrul Secției nr.3 Ploiești au fost alertati ca un politist local ar fi fost agresat in zona de Vest a municipiului. Cu referire la acest caz, reprezentantii Inspectoratului…

- Polițiști din cadrul Biroului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, impreuna cu un grup de elevi din cadrul Colegiului Național „Tudor Vladimirescu”, din Targu Jiu, s-au deplasat recent la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare și Incercari pentru Electrotehnica – ICMET Craiova, unde au fost…

- Un barbat, de 49 de ani, din judetul Botosani, este anchetat penal dupa ce s-a vaccinat anti-COVID-19 cu a treia doza de Pfizer, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, barbatul s-a prezentat la un…

- Incidentul s-a petrecut pe 10 mai, pe Aleea Unirii, din Targu Jiu. Ea a fost agresata cu violența și amenințata de mai multe adolescente cu varste cuprinse intre 15 și 17 ani.In urma intocmirii unui dosar penal pentru amenințare și lovire și alte violențe, doua fete de 17 ani au fost reținute la Centrul…

- Incidentul s-a petrecut pe 10 mai, pe Aleea Unirii, din Targu Jiu. Ea a fost agresata cu violența și amenințata de mai multe adolescente cu varste cuprinse intre 15 și 17 ani.In urma intocmirii unui dosar penal pentru amenințare și lovire și alte violențe, doua fete de 17 ani au fost reținute la Centrul…