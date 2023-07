Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 49 de ani a fost impuscat in picioare si in abdomen de un alt barbat, care a intrat in curtea sa, vineri seara, 14 iulie, in localitatea Turcinesti, județul Gorj. Victima a fost transportata la spital, iar suspectul este cautat de poliție, potrivit unui comunicat transmis de IPJ Gorj, citat…

- Un barbat de 49 de ani din judetul Gorj a fost impuscat in picioare si in abdomen de un alt barbat, care a intrat in curtea locuintei sale. Victima a fost transportata la spital cu patru rani produse prin impuscare. Agresorul, in varsta de 52 de ani, este cautat de politisti.Inspectoratul de Politie…

- Un barbat de 35 de ani a ajuns la spital, dupa ce un barbat de 54 de ani l-a impușcat in zona gatului cu un pistol de tip airsoft, dupa ce intre cei doi ar fi pornit un conflict spontan, pe o terasa din cartierul Calea Lugojului din Timisoara. Agresorul a fost dus la audieri de catre politisti, potrivit…

- Incident violent, marți seara, in cartierul Modern din Timișoara. Un barbat de 36 de ani a ajuns la spital dupa ce un barbat de 54 de ani l-a impușcat in gat cu un pistol de airsoft. Agresorul a fost reținut și dus la audieri.

- Un barbat in varsta de 41 de ani a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce a incercat sa aplaneze un conflict pe o strada din Rovinari, judetul Gorj. Agresorul este un tanar in varsta de 16 ani care l-a lovit pe barbat cu un briceag, in abdomen. Acesta a fost retinut, potrivit News.ro.

- Un barbat inarmat care a tras asupra consulatului american din Jeddah, Arabia Saudita și un agent de securitate local au fost uciși, miercuri, intr-un schimb de focuri, a transmis Departamentul american de stat, citat de ABC News.„La ora locala 18.45, un barbat a ajuns cu masina in fata cladirii consulatului…

- La data de 14 iunie, in jurul orei 14, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Apahida au obținut informații de interes operativ cu privire la locația in care s-ar afla un barbat, in varsta de 37 de ani, din comuna Camarașu, pe numele caruia a fost emis un mandat de arestare preventiva de catre…

- Clipe de groaza pentru un barbat din Hunedoara! Acesta a fost injunghiat chiar de fratele iubitei lui care, potrivit primelor informații, nu ar fi fost de acord cu relația celor doi. Dupa fapta sa, agresorul a fost reținut de oamenii legii și este urmarit penal pentru tentativa de omor.