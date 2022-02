Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 44 de ani din localitatea Stanesti, județul Giurgiu, a fost gasita in locuința cu o plaga taiata la nivelul gatului de pompierii care au fost chemați sa stinga un incendiu la respectiva adresa. Femeia a fost transportata la spital, iar poliția a deschis o ancheta.

- O femeie din localitatea giurgiuveana Stanesti a fost injunghiata in gat, sambata, principalul suspect in acest caz fiind sotul sau care a dat foc locuintei dupa agresiune. Femeia, care a scapat cu viata, a fost dusa la spital. Este al doilea caz de agresiune intre soti anchetat de catre autoritatile…

- Barbatul in varsta de 65 de ani care și-a ucis soția miercuri, la Timișoara, a fost arestat preventiv. A atacat-o pe femeie in somn, in jurul orei 5, și a injunghiat-o in mana și gat. Procurorii au pus in mișcare acțiunea penala impotriva lui.

- Un barbat și-a anunțat partenera ca iși dorește sa cumpere un purificator de aer, așa ca femeia a acceptat bucuroasa, gandindu-se ca dispozitivul este extrem de folositor pentru locuința. Totuși, ea a aflat in doar cateva zile ca a fost mințita de soț, așa ca a luat o decizie ridicala. Ce a cumparat…

- Un barbat din Germania și-a ucis cei trei copii și soția, iar apoi și-a pus capat zilelor. Omul falsificase un certificat de vaccinare, iar acest lucru fusese descoperit. Se temea ca va fi arestat și iși va pierde copiii.

- O femeie a fost gasita carbonizata și un barbat cu arsuri grave, dupa ce un incendiu a izbucnit la Timișoara, marți dimineața. Pompierii s-au deplasat la fața locului dupa un apel la 112 efectuat de un localnic.

- Ieri, 16 noiembrie 2021, in jurul orei 18,30, Poliția Orașului Campeni a fost sesizata, prin 112, de catre o femeie de 49 de ani, din Campeni, cu privire la faptul ca a fost agresata de soț. Din primele cercetari efectuate de polițiștii deplasați la domiciliul celor doi a rezultat ca, pe fondul unor…

- Crima odioasa in județul Roman din Romania. Un barbat și-a injunghiat soția și cele doua fetițe gemene de nici trei luni. Unul dintre copii a murit, in timp ce celalalt este internat la terapie intensiva, unde est ventilata mecanic.