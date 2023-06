Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Prahova este cercetat de polițiști dupa ce ar fi inșelat, in vremea pandemiei de COVID-19, mai multe firme. Individul prelua comenzi de materiale de construcții, incasa banii de la client, dar "uita" sa mai livreze produsele. Același barbat, spun anchetatorii, este acuzat și de evaziune…

- Nr.21 din 12 iunie 2023 COMUNICAT DE PRESA Competitia nationala de descarcerare si de acordare a primului ajutor calificat si a desemnat castigatorii In acest weekend, in orasul Amara s a desfasurat Competitia nationala de descarcerare si de acordare a primului ajutor medical calificat Faza zonala.…

- Un eveniment rutier cu urmari grave s-a produs, luni seara, pe DN 5 – șoseaua de centura a municipiului Giurgiu. Un autoturism in care se aflau patru persoane s-a rasturnat. Din pacate, doi oameni – pasageri in mașina – și-au pierdut viața in urma accidentului. Din cate a anunțat ISU Giurgiu, persoanele…

- O femeie din Abrud a comandat haine online și a primit bidoane goale de vopsea: Tanarul țepar, cercetat de polițiști O femeie din Abrud a comandat haine online și a primit bidoane goale de vopsea: Tanarul țepar, cercetat de polițiști La data de 30 mai 2023, polițiștii de investigații criminale din cadrul…

- In cauza s-a retinut ca, mai multe persoane, avand o sursa comuna de aprovizionare, ar fi comercializat droguri de risc si mare risc, precum si substante cu efect psihoactiv, acestea fiind introduse in tara prin intermediul unor firme de transport si coletarie.Peste 90 de persoane vor fi conduse la…

- In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Olt, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, pun in aplicare 28 de mandate de perchezitie domiciliara, la domiciliile unor persoane juridice, din judetele Olt 11…

- Conform primelor informatii transmise de personalul feroviar ajuns la fata locului, unul dintre mecanici nu a respectat semnalul de oprire din zona statiei Toporu, a talonat un maca si a lovit frontal cealalta locomotiva, care venea dinspre Giurgiu.Cele doua locomotive private sunt avariate, nu sunt…

- O femeie in varsta de 47 de ani din localitatea Fratesti, judetul Giurgiu, a fost retinuta pentru lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice, dupa ce ar fi patruns in incinta scolii din localitate si ar fi agresat fizic doua eleve, cu varsta de 12 ani.