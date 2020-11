Un bărbat din Giurgiu a găsit în curtea casei sale un obuz Un giurgiuvean, care facea curațenie de toamna in curtea casei a gasit, in aceasta dupa-amiaza, un obiect care i-a atras imediat atenția pentru ca semana cu un element de muniție. Barbatul a sunat la 112, pirotehniștii constatand ca este vorba de un obuz de tun, potrivit Mediafax. S-a intamplat pe strada George Coșbuc, din municipul Giurgiu. Citește și: Schimbare iminenta de trupe in PSD: Cel puțin 100 de deputați și 50 de senatori social-democrați nu sunt pe locuri eligibile pentru un nou mandat La scurt timp de la acest caz, echipajul ISU a avut o alta intervenție, in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

